Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 527,826954 -0,35 TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,186958 -0,09 Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 264,969614 -0,06 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,078334 -1,95 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,040812 -1,93 Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 11,635520 -1,90 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,017047 -0,77 Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,069832 -0,22 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 0,906910 -0,17 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,221414 -0,15 Garanti Portföy Ing Bank Özel Ban. ve Plt.Değ.Öz.F. 1,184822 -0,08 Oyak Portföy Bir. Değ. Fon 0,025256 -0,08 ING Portföy Bir. Değ. Fon 2,806818 -0,07 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,022974 -0,12 Mükafat Port. Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,234096 -0,10 Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu 0,014659 -0,07 Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu 1,301013 -0,05 Deniz Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,289809 -0,03 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Altın BYF 20,426084 -0,08

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)