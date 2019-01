Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 5,530330 -0,76 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,031590 -0,66 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 5,066171 -0,63 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,035518 -0,59 Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,046624 -0,59 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,027707 -0,69 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,050097 -0,43 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,048260 -0,28 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013920 -0,22 Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,294851 -0,10 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,066089 -1,06 Yapı Kredi Port. BIST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu 0,017868 -0,46 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,025230 -0,42 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,909367 -0,39 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,016455 -0,35 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,064337 -0,35 Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,091715 -0,33 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,814117 -0,32 Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,078454 -0,23 İş Porftöy Robofon Den. Değ. Fon 7,328945 -0,20 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,019967 -0,57 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,865129 -0,56 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,966688 -0,40 Albaraka Portföy Katılım Fonu 0,951783 -0,32 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,016471 -0,09 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 18,130257 -0,75 Deniz Port. Altın Fonu 0,029064 -0,10 İş Portföy Altın Fonu 0,025686 -0,09 HSBC Portföy Altın Fonu 2,034726 -0,09 TEB Portföy Altın Fonu 0,055831 -0,09

