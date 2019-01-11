Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda Trabzon dünya food istanbul Bursa
AHT'yi bünyesine kattı
AHT'yi bünyesine kattı
Google'a soruşturma
Google'a soruşturma
Ankara'dan Roma'ya uçuş
Ankara'dan Roma'ya uçuş
3 yıldır tercih ediliyor
3 yıldır tercih ediliyor
Bir taşla üç kuş
Bir taşla üç kuş

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 5,530330...

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
banner17

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 5,530330 -0,76 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,031590 -0,66 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 5,066171 -0,63 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,035518 -0,59 Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,046624 -0,59 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,027707 -0,69 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,050097 -0,43 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,048260 -0,28 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013920 -0,22 Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,294851 -0,10 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,066089 -1,06 Yapı Kredi Port. BIST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu 0,017868 -0,46 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,025230 -0,42 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,909367 -0,39 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,016455 -0,35 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,064337 -0,35 Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,091715 -0,33 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,814117 -0,32 Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,078454 -0,23 İş Porftöy Robofon Den. Değ. Fon 7,328945 -0,20 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,019967 -0,57 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,865129 -0,56 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,966688 -0,40 Albaraka Portföy Katılım Fonu 0,951783 -0,32 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,016471 -0,09 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 18,130257 -0,75 Deniz Port. Altın Fonu 0,029064 -0,10 İş Portföy Altın Fonu 0,025686 -0,09 HSBC Portföy Altın Fonu 2,034726 -0,09 TEB Portföy Altın Fonu 0,055831 -0,09

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Fon PiyasasıKategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1