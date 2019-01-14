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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 5,021826 -0,88...

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 5,021826 -0,88 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,040162 -0,85 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,022844 -0,76 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,035273 -0,69 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 5,434967 -0,67 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013582 -2,43 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,021903 -1,12 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020856 -0,87 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021500 -0,81 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,033231 -0,73 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,035404 -1,16 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 57,983435 -0,96 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,025018 -0,84 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,064054 -0,83 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,032406 -0,71 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,063877 -0,71 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,807142 -0,38 Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,110003 -0,37 TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon 0,033712 -0,36 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 0,995236 -0,14 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,016327 -0,87 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,031152 -0,82 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,053488 -0,79 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 0,947604 -0,76 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,019840 -0,64 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları TEB Portföy Altın Fonu 0,055334 -0,89 HSBC Portföy Altın Fonu 2,017041 -0,87 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,022847 -0,86 İş Portföy Altın Fonu 0,025465 -0,86 Garanti Portföy Altın Fonu 0,064285 -0,85

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Fon PiyasasıKategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
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