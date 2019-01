Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,040413 -0,34 Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,020421 -0,27 İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 91,989165 -0,27 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,424092 -0,16 TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,187636 -0,15 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013510 -0,53 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,792586 -0,30 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,905404 -0,21 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,036444 -0,08 Yapı Kredi Port. BİST100 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,399858 -0,04 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,033932 -0,02 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,390171 -0,47 Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,015903 -0,36 Qinvest Portföy Değ. Fon 0,045420 -0,14 Oyak Portföy İki. Değ. Fon 0,020052 -0,10 Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu 0,089082 -0,06 Yatırım Fonları - Katılım Fonları İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,028508 -0,33 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 17,410804 -0,27 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,861860 -0,16 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 0,924222 -0,15 Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,166797 -0,13

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)