Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 519,121772 -1,38 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,053457 -0,68 Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,046084 -0,62 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 5,470002 -0,44 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,035158 -0,42 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021247 -0,87 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,049595 -0,58 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,027536 -0,45 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,040034 -0,23 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,035019 -1,07 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 58,152437 -0,75 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,053665 -0,63 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,030759 -0,53 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,064043 -0,53 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 0,987944 -0,92 Tacirler Portföy Değ. Fon 0,954834 -0,74 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,063775 -0,27 Deniz Port. Bir. Değ. Fon 0,032357 -0,11 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,806112 -0,10 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,016206 -0,73 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,030938 -0,69 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,053148 -0,64 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 0,941511 -0,64 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,846905 -0,58 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 17,840542 -1,67 QNB Finans Portföy Altın BYF 20,151768 -1,47 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 202,734841 -1,23 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,032600 -0,80 TEB Portföy Altın Fonu 0,054923 -0,73

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)