Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,045714 -0,80 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 4,986373 -0,76 QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,054909 -0,73 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,022620 -0,72 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,136457 -0,72 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020912 -1,34 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013538 -1,23 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,027253 -1,03 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,020276 -0,97 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021077 -0,80 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,034627 -1,12 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,065248 -0,95 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,031916 -0,83 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,063639 -0,63 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,024965 -0,40 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,063228 -0,86 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 0,981013 -0,70 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,795629 -0,58 Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,115868 -0,39 İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon 0,010010 -0,26 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,928851 -0,87 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,019606 -0,81 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,831925 -0,81 Albaraka Portföy Katılım Fonu 0,941405 -0,53 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,030783 -0,50 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 17,697440 -0,80 TEB Portföy Altın Fonu 0,054653 -0,49 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,022571 -0,49 HSBC Portföy Altın Fonu 1,992606 -0,49 Deniz Port. Altın Fonu 0,028486 -0,48

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)