Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 516,120217 -0,66 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,053019 -0,16 Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,045673 -0,09 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021020 -0,27 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020872 -0,19 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,049228 -0,14 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 57,991004 -0,02 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,025312 -0,48 Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,091976 -0,40 Taaleri Portföy Değ. Fon 0,558189 -0,07 Garanti Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değ. Fon 1,145307 -0,02 Garanti Portföy Ing Bank Özel Ban. ve Plt.Değ.Öz.F. 1,190645 -0,02 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,030580 -0,66 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,016027 -0,62 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,052620 -0,56 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 0,932519 -0,53 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,829537 -0,13 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 17,481871 -1,22 QNB Finans Portföy Altın BYF 19,899453 -1,17 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 200,097537 -1,05 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,032233 -0,69 Deniz Port. Altın Fonu 0,028307 -0,63

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

