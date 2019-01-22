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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,045619 -0,12...

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,045619 -0,12 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,052967 -0,10 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,034954 -0,08 TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,191218 -0,07 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 5,389085 -0,07 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,035148 -0,58 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020916 -0,49 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,474806 -0,19 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,021879 -0,18 Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,298348 -0,14 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,088330 -1,74 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,046413 -1,62 ING Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,512556 -0,88 QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 34,527822 -0,87 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,834709 -0,83 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,040438 -0,50 ING Portföy Bir. Değ. Fon 2,960385 -0,38 Halk Portföy Karma Fon 60,708382 -0,34 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,456204 -0,29 İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon 0,021714 -0,22 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,015890 -0,85 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,030336 -0,80 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,052224 -0,75 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 0,925526 -0,75 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,019568 -0,10 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 17,306877 -1,00 TEB Portföy Altın Fonu 0,053841 -0,86 Deniz Port. Altın Fonu 0,028064 -0,86 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,022238 -0,86 Fiba Portföy Altın Fonu 0,018944 -0,83

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Fon PiyasasıKategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
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