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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,040361...

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,040361 -0,08 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,621345 -0,06 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,138301 -0,04 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,176637 -0,04 Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 1,741302 -0,02 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013618 -1,43 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,021613 -1,22 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020931 -0,74 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,027280 -0,39 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,048991 -0,36 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,030020 -2,14 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 56,824910 -1,89 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,024623 -1,65 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,053434 -1,39 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,063509 -1,21 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 0,989188 -0,10 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,063914 -0,08 Taaleri Portföy Değ. Fon 0,559049 -0,07 Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,092073 -0,07 İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon 0,010063 -0,03 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,026501 -0,54 Bizim Portföy Bir. Kira Sert. Katılım Fonu 0,011877 -0,01 Bizim Portföy İki. Kira Sert. Katılım Fonu 0,013846 -0,01

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Fon PiyasasıKategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
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