Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 512,981184 -0,69 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,084367 -0,62 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,052807 -0,49 Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,045589 -0,38 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,031568 -0,37 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013438 -1,32 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,006969 -1,00 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020773 -0,75 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020791 -0,74 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,048722 -0,55 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,064940 -1,12 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,032180 -0,83 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,034499 -0,65 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 56,498361 -0,57 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,063266 -0,38 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 0,973237 -1,61 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,797842 -0,44 İş Porftöy Robofon Den. Değ. Fon 7,397274 -0,21 TEB Portföy PY İki. Değ. Özel Fon 0,044362 -0,16 TEB Portföy Üç. Değ. Fon 0,066699 -0,15 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,019526 -0,50 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,823758 -0,48 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,923646 -0,41 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,015887 -0,40 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,030363 -0,34 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Altın BYF 19,723209 -0,83 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 198,413640 -0,71 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 17,268144 -0,55 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,031954 -0,39 TEB Portföy Altın Fonu 0,053888 -0,30

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)