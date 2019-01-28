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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,052408 -0,20 QNB Finans...

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,052408 -0,20 QNB Finans Portföy Kısa Vadeli Borç. Araç. Fonu 0,166711 -0,12 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,031517 -0,10 QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,055456 -0,02 Vakıf Portföy Euro. (Amer. Doları) Borç.Araç.Fonu 0,036951 0,00 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,047855 -0,43 Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,110592 -0,34 QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 35,842040 -0,34 Yapı Kredi Port. BİST30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,064421 -0,19 İş Portföy BIST30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,054818 -0,14 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1,050756 -0,17 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,063837 -0,12 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,042031 -0,09 ING Portföy Bir. Değ. Fon 3,027201 -0,08 Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon 1,640030 -0,06 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,893652 -0,42 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,909109 -0,23 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,019374 -0,17 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,810994 -0,11 Albaraka Portföy Katılım Fonu 0,936677 -0,09 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Ak Portföy Altın Fonu 0,051167 -0,04

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)


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Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
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