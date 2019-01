Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,193721 -0,08 TEB Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 134,658150 -0,07 Ziraat Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 251,937820 -0,05 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,439729 -0,04 Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 6,068355 -0,03 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,544141 -0,04 Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,561490 -0,02 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,001111 -0,25 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,029920 -0,10 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,301247 -0,06 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 56,436120 -0,04 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,091694 -0,81 Taaleri Portföy Değ. Fon 0,559257 -0,46 Oyak Portföy İki. Değ. Fon 0,020329 -0,14 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,025740 -0,07 TEB Portföy PY İki. Değ. Özel Fon 0,044617 -0,05

