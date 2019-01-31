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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,031296...

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,031296 -1,32 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,071838 -1,21 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,052407 -0,98 Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,045548 -0,95 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,035092 -0,86 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,027163 -0,94 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021274 -0,54 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,018530 -0,38 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,048953 -0,32 Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,314049 -0,17 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,032096 -0,76 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,038414 -0,59 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,018825 -0,52 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,034851 -0,52 Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu 0,020096 -0,47 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,063840 -0,64 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,795734 -0,50 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 0,989957 -0,39 Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 6,291635 -0,34 İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon 0,010086 -0,24 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,019403 -1,07 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,816014 -0,99 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,917381 -0,92 Albaraka Portföy Katılım Fonu 0,938013 -0,68 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,030813 -0,61 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Ak Portföy Altın Fonu 0,052202 -0,62 HSBC Portföy Altın Fonu 1,994116 -0,60 TEB Portföy Altın Fonu 0,054665 -0,60 Deniz Port. Altın Fonu 0,028504 -0,60 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,032434 -0,59

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
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