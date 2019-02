Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 499,981463 -2,05 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,051883 -1,00 Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,045129 -0,92 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 5,409027 -0,81 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 5,369426 -0,76 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013428 -1,81 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,048546 -0,83 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,022033 -0,32 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,027099 -0,24 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020690 -0,21 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,063423 -0,76 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,034588 -0,75 Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 45,985054 -0,67 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,049314 -0,64 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,019289 -0,63 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 0,983996 -0,60 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,063511 -0,52 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,788357 -0,41 HSBC Portföy Değ. Fon 78,101220 -0,40 Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon 0,108546 -0,28 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,015918 -1,19 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,030475 -1,10 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,052381 -1,09 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 0,928540 -1,07 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 0,982461 -1,07 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları HSBC Portföy Altın Fonu 1,969595 -1,23 Deniz Port. Altın Fonu 0,028155 -1,22 TEB Portföy Altın Fonu 0,053997 -1,22 Garanti Portföy Altın Fonu 0,062815 -1,20 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,022308 -1,20

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)