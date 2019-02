Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,042527 -0,23 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,055602 -0,22 Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,045035 -0,21 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,031081 -0,16 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,051802 -0,16 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020501 -0,91 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,021862 -0,78 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,048231 -0,65 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,026993 -0,39 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,358163 -0,33 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,039781 -1,86 Global Md Portföy İki. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) 0,025413 -1,51 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,018547 -1,50 Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) 4,431100 -1,43 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 8,268895 -1,35 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,042874 -1,25 Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 16,176988 -1,19 Tacirler Portföy Değ. Fon 0,997522 -0,93 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,345401 -0,74 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,506038 -0,73 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 18,158665 -1,65 Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,258342 -1,36 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 0,977649 -1,21 Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,040217 -0,95 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,898572 -0,72

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)