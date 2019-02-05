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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları TEB Portföy Bir. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 16,334849 -0,14...

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları TEB Portföy Bir. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 16,334849 -0,14 QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 141,345494 -0,13 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,452617 -0,11 İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 94,170466 -0,08 HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,197355 -0,08 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013673 -0,36 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021262 -0,24 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,498146 -0,10 Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F. 1,171411 -0,02 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,455433 -0,02 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 66,204211 -1,76 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,867028 -1,51 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,039404 -0,95 İş Portföy Temettü Öde. Şir. His. Sen.Fonu (HSYF) 1,555967 -0,86 Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,068832 -0,81 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,498116 -0,53 Deniz Port. Üç. Değ. Fon 0,869034 -0,47 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,343886 -0,44 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,245765 -0,43 Halk Portföy Karma Fon 62,091873 -0,36 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,250529 -0,62 Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,039980 -0,59 Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu 0,030950 -0,47 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,027517 -0,23 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,030431 -0,19 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 17,572513 -1,11 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 200,062874 -0,73 QNB Finans Portföy Altın BYF 19,888025 -0,63 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,032035 -0,19 TEB Portföy Altın Fonu 0,053974 -0,19

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
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