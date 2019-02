Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 502,675465 -0,48 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,051857 -0,35 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,031171 -0,18 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,451821 -0,18 Vakıf Portföy Euro. (Amer. Doları) Borç.Araç.Fonu 0,036735 -0,14 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013395 -2,03 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,123870 -0,05 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,048529 -0,02 Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,311213 -0,01 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021261 0,00 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 64,461360 -2,63 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,038771 -1,61 Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,186711 -0,89 Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 45,420313 -0,67 Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,068456 -0,55 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,016795 -0,42 Gedik Portföy Karma Fon 0,779488 -0,36 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 0,993425 -0,35 Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,415965 -0,28 Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon 0,107476 -0,27 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,895303 -0,42 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,019227 -0,37 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,027417 -0,36 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,015864 -0,34 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,797734 -0,32 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,031923 -0,35 TEB Portföy Altın Fonu 0,053790 -0,34 Deniz Port. Altın Fonu 0,028050 -0,34 HSBC Portföy Altın Fonu 1,962364 -0,34 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,022226 -0,33



(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)