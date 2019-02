Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,197595 -0,22 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,646128 -0,18 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,183255 -0,13 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,451373 -0,10 TEB Portföy Bir. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 16,309312 -0,10 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,021953 -0,82 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020568 -0,21 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,035410 -0,01 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,047984 -1,31 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,092632 -1,20 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,038420 -0,91 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,049999 -0,60 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,330452 -0,60 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 16,123304 -0,45 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,343325 -0,40 Gedik Portföy Karma Fon 0,777518 -0,25 Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 6,285339 -0,20 ICBC Turkey Portföy İki. Değ. Fon 0,092779 -0,18 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 0,979271 -0,03 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 17,516232 -0,11

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)