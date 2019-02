Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,641762 -0,68 TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,196436 -0,59 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,448786 -0,57 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,182355 -0,49 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,040338 -0,35 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013290 -1,53 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,021849 -0,67 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,021909 -0,20 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,365556 -0,14 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021252 -0,13 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,030603 -1,29 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,034588 -1,16 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,063224 -1,04 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,024747 -0,89 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 57,458182 -0,87 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon 0,016348 -0,40 Tacirler Portföy Değ. Fon 1,003652 -0,36 Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,098895 -0,32 HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon 0,016794 -0,28 İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon 0,022467 -0,21 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,027497 -0,28 İş Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,031311 -0,02 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 17,495329 -0,12

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)