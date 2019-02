Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,084706 -0,25 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,031219 -0,25 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,040254 -0,21 Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 1,737599 -0,19 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 5,493196 -0,16 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020485 -0,62 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,014047 -0,39 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,021836 -0,33 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,027117 -0,24 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021204 -0,23 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,031986 -1,18 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,065451 -1,11 Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,112499 -0,83 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,876124 -0,81 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,024506 -0,58 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 0,980776 -2,40 Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon 1,638541 -0,55 Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 16,162869 -0,25 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,063699 -0,18 Deniz Port. Üç. Değ. Fon 0,868911 -0,15 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 18,368690 -0,71 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,260249 -0,47 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 0,981840 -0,36 Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,040219 -0,06 Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu 1,332601 -0,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)