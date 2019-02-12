Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,042514 -0,18 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,040185 -0,17 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 5,064940 -0,16 Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 1,735981 -0,09 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,139735 -0,09 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013278 -0,29 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,021802 -0,16 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021203 0,00 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,024669 -0,08 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 0,977598 -0,32 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,063611 -0,14 TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon 0,034393 -0,08 İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon 0,010098 -0,07 Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,092910 -0,06 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,023337 -0,09 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Altın BYF 19,972322 -0,20 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 200,886061 -0,18 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 17,590725 -0,09

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

