Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,643672 -0,34 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,449464 -0,24 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,183078 -0,17 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,042450 -0,15 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 508,663435 -0,11 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020504 -0,18 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,128715 -0,09 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,509709 -0,01 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 8,337247 -1,13 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,049892 -1,09 Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,113467 -1,08 Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,411942 -1,07 Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,113661 -1,04 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,043228 -1,00 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,346513 -0,73 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,246871 -0,71 Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 16,280363 -0,63 Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,016873 -0,44 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu 0,031048 -0,77 Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,040102 -0,51 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,027733 -0,46 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 0,984905 -0,39 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,458097 -0,24 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 17,565302 -0,14

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)