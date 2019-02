Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,052364 -0,34 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 5,466948 -0,31 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,035522 -0,29 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 5,073399 -0,29 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,031161 -0,28 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020324 -0,88 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,021765 -0,80 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021167 -0,54 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,048835 -0,51 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,367942 -0,38 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,047461 -3,19 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,091947 -2,81 Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,054169 -2,20 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,019196 -2,15 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,018348 -2,14 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,042424 -1,86 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,341665 -1,40 Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 16,057714 -1,37 Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon 1,633359 -1,21 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,502561 -1,14 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 18,571937 -1,64 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,263471 -1,48 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,905137 -1,40 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,027384 -1,26 Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,039749 -0,88 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları TEB Portföy Altın Fonu 0,054182 -0,45 Deniz Port. Altın Fonu 0,028253 -0,44 HSBC Portföy Altın Fonu 1,976768 -0,43 Garanti Portföy Altın Fonu 0,063039 -0,43 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,022386 -0,43





(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)