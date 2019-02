Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,642042 -0,40 QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 141,015822 -0,26 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,449245 -0,21 Ziraat Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 254,450238 -0,19 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,042402 -0,18 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F. 1,173804 -0,07 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,458969 -0,05 Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,561779 -0,04 Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,581309 -0,04 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,866367 -0,68 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,343061 -0,34 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,037000 -0,20 Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,111689 -0,02 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 0,997970 -0,84 Taaleri Portföy Değ. Fon 0,567405 -0,18 Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu 0,093543 -0,18 Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon 1,631080 -0,14 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,341294 -0,11 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,039719 -0,08 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,904551 -0,06 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 17,536002 -0,28

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)