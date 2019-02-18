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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 509,979325 -0,53...

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 509,979325 -0,53 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 5,085384 -0,50 Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,046428 -0,48 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 5,520838 -0,46 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 5,484895 -0,45 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,021839 -0,53 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020560 -0,34 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,049264 -0,14 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,027264 -0,13 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,024859 -0,83 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,066784 -0,80 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,031205 -0,34 Deniz Port. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,187836 -0,34 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 58,564346 -0,28 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,064036 -0,30 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,816157 -0,23 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,340601 -0,20 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,026133 -0,14 Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,093445 -0,08 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 0,979671 -0,66 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,019562 -0,48 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,818854 -0,46 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,913542 -0,43 Albaraka Portföy Katılım Fonu 0,941581 -0,31 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Altın BYF 20,164121 -0,05 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 202,906281 -0,02

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Fon PiyasasıKategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
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