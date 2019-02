Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Ziraat Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 254,093477 -0,32 QNB Finans Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,168527 -0,19 İş Portföy Maximum Kart Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,019430 -0,10 Fiba Port. Şekerbank Kısa Vadeli Borç. Araç. 0,017442 -0,08 Vakıf Portföy Borç. Araç. Fonu 432,661694 -0,04 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,047363 -2,15 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,091883 -2,09 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 8,083038 -1,55 Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,111735 -1,40 Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,110260 -1,39 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,243982 -0,76 Tacirler Portföy Değ. Fon 0,995857 -0,73 Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 6,274962 -0,72 Halk Portföy Karma Fon 62,126785 -0,63 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,042653 -0,58 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,027522 -0,19 Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,039837 -0,10 Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu 0,030827 -0,10

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)