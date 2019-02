Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,447941 -0,44 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,640095 -0,43 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,023754 -0,36 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,182969 -0,29 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,042348 -0,28 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,049744 -0,08 Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F. 1,176586 -0,06 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,462662 -0,05 Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,585456 -0,04 Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,566123 -0,03 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,018601 -0,74 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,018349 -0,74 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,091716 -0,68 Yapı Kredi Port. BIST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu 0,019693 -0,62 İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,047357 -0,43 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,106162 -0,23 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,064293 -0,23 İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon 0,022585 -0,10 Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,156734 -0,07 ING Portföy Bir. Değ. Fon 3,078090 -0,03 Yatırım Fonları - Katılım Fonları TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,831383 -0,17 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,019715 -0,16 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,927803 -0,09 Albaraka Portföy Katılım Fonu 0,946551 -0,07

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)