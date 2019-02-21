Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar mersin moda Trabzon Bursa dünya
Yanlızlık sinyaline dikkat!
Yanlızlık sinyaline dikkat!
Dolarda son durum!
Dolarda son durum!
Tarkan’dan dev yatırım!
Tarkan’dan dev yatırım!
Samsung Galaxy S10 ve Galaxy S10 Plus tanıtılıyor
Samsung'un son bombası
KOBİ'lere “ihracat koçu“
KOBİ'lere “ihracat koçu“

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,447941 -0,44 Deniz...

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
banner17

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,447941 -0,44 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,640095 -0,43 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,023754 -0,36 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,182969 -0,29 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,042348 -0,28 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,049744 -0,08 Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F. 1,176586 -0,06 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,462662 -0,05 Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,585456 -0,04 Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,566123 -0,03 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,018601 -0,74 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,018349 -0,74 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,091716 -0,68 Yapı Kredi Port. BIST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu 0,019693 -0,62 İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,047357 -0,43 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,106162 -0,23 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,064293 -0,23 İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon 0,022585 -0,10 Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,156734 -0,07 ING Portföy Bir. Değ. Fon 3,078090 -0,03 Yatırım Fonları - Katılım Fonları TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,831383 -0,17 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,019715 -0,16 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,927803 -0,09 Albaraka Portföy Katılım Fonu 0,946551 -0,07

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Fon PiyasasıKategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5