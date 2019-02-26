Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 512,782062 -0,33 TEB Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 136,513076 -0,22 Ziraat Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 255,636535 -0,17 Atlas Port. Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,305945 -0,12 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,053181 -0,12 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014047 -3,26 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,049870 -0,17 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021966 -0,09 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,056571 0,00 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Garanti Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değ. Fon 1,172051 -0,33 Garanti Portföy Ing Bank Özel Ban. ve Plt.Değ.Öz.F. 1,219998 -0,24 Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 6,313777 -0,24 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,026331 -0,14 TEB Portföy PY İki. Değ. Özel Fon 0,045383 -0,11 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,019810 -0,19 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,835826 -0,15 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,934080 -0,03 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Bizim Portföy Altın Katılım BYF 206,083087 -0,19 QNB Finans Portföy Altın BYF 20,496686 -0,11 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 17,966804 -0,09

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

