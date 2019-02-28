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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Ziraat Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 257,368503 -0,10...

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Ziraat Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 257,368503 -0,10 Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,047179 -0,09 QNB Finans Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,170198 -0,06 Fiba Port. Şekerbank Kısa Vadeli Borç. Araç. 0,017575 -0,01 İş Portföy Maximum Kart Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,019530 -0,01 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,022253 -0,72 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,089576 -0,49 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021751 -0,40 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,049666 -0,36 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,027627 -0,05 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,055608 -1,27 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,093760 -1,16 Deniz Port. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,190161 -1,09 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 68,725652 -1,09 Global Md Portföy İki. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) 0,025573 -1,04 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,043821 -0,99 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,345748 -0,69 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,533455 -0,63 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,249104 -0,56 Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 16,446129 -0,48 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,335464 -0,47 Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,040962 -0,08 Ziraat Portföy Katılım Fonu 0,017325 -0,07 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,481310 -0,06 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,831936 -0,03 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 17,768052 -0,45 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 204,704768 -0,15 QNB Finans Portföy Altın BYF 20,339684 -0,14

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Fon PiyasasıKategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
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