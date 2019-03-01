Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Trabzon moda Bursa 593
Evlenmeler azaldı, boşanmalar arttı
Evlenmeler azaldı, boşanmalar arttı
Aşk ve  Gastronomi
Aşk ve  Gastronomi
Tüketiciye TUZ uyarısı
Tüketiciye TUZ uyarısı
Katlansa da ÖTV’ye tabi
Katlansa da ÖTV’ye tabi
Benzinde 11 kuruş indirim
Benzinde bu kez indirim

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,042388 -0,16 Deniz...

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
banner17

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,042388 -0,16 Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,021298 -0,01 İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 94,819426 0,00 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,022158 -0,43 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021700 -0,23 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,904334 -0,41 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,025450 -0,40 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 1,016879 -0,58 Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu 0,095099 -0,11 Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,017258 -0,06 Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon 0,016554 -0,01 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,324700 -0,81 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,030461 -0,68 Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu 1,370325 -0,32 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,478303 -0,20 Bizim Portföy İki. Kira Sert. Katılım Fonu 0,014156 -0,13 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Ak Portföy Altın Fonu 0,052658 -0,23 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 17,746491 -0,12 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 204,571792 -0,06 Garanti Portföy Altın Fonu 0,064395 -0,01


(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5