Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,042388 -0,16 Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,021298 -0,01 İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 94,819426 0,00 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,022158 -0,43 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021700 -0,23 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,904334 -0,41 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,025450 -0,40 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 1,016879 -0,58 Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu 0,095099 -0,11 Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,017258 -0,06 Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon 0,016554 -0,01 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,324700 -0,81 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,030461 -0,68 Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu 1,370325 -0,32 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,478303 -0,20 Bizim Portföy İki. Kira Sert. Katılım Fonu 0,014156 -0,13 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Ak Portföy Altın Fonu 0,052658 -0,23 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 17,746491 -0,12 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 204,571792 -0,06 Garanti Portföy Altın Fonu 0,064395 -0,01





(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)