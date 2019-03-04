Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda ekonomi mersin dünya Bursa
SKAL ve Tarihi Pera
SKAL ve Tarihi Pera
Sahte plaka uyarısı
Sahte plaka uyarısı
Kadın isterse yapar
Kadın isterse yapar
Gripte Mart alarmı!
Gripte Mart alarmı!
 ISTAC'tan eğitim atağı
 ISTAC'tan eğitim atağı

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,601158 -2,17...

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
banner17

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,601158 -2,17 Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,551410 -0,16 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,641496 -0,16 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,024083 -0,07 Azimut PYŞ Bir. Borç. Araç. Fonu 2,197570 -0,04 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014233 -1,70 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021563 -0,63 Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F. 1,182310 -0,22 Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,593258 -0,22 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,525762 -0,20 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,048432 -1,97 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,093770 -1,88 Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,248184 -1,61 Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) 4,554727 -1,59 QNB Finans Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,457931 -1,58 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,043552 -1,02 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,345190 -0,87 Halk Portföy Karma Fon 62,886490 -0,63 Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,017149 -0,63 Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,428723 -0,63 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,028334 -1,03 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,020454 -0,97 Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,040687 -0,68 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,315775 -0,67 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,950593 -0,64 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,032679 -0,46 TEB Portföy Altın Fonu 0,055095 -0,45 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,022758 -0,45 Fiba Portföy Altın Fonu 0,019389 -0,45 Deniz Port. Altın Fonu 0,028745 -0,44

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Fon PiyasasıKategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5