Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,601158 -2,17 Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,551410 -0,16 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,641496 -0,16 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,024083 -0,07 Azimut PYŞ Bir. Borç. Araç. Fonu 2,197570 -0,04 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014233 -1,70 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021563 -0,63 Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F. 1,182310 -0,22 Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,593258 -0,22 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,525762 -0,20 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,048432 -1,97 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,093770 -1,88 Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,248184 -1,61 Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) 4,554727 -1,59 QNB Finans Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,457931 -1,58 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,043552 -1,02 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,345190 -0,87 Halk Portföy Karma Fon 62,886490 -0,63 Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,017149 -0,63 Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,428723 -0,63 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,028334 -1,03 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,020454 -0,97 Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,040687 -0,68 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,315775 -0,67 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,950593 -0,64 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,032679 -0,46 TEB Portföy Altın Fonu 0,055095 -0,45 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,022758 -0,45 Fiba Portföy Altın Fonu 0,019389 -0,45 Deniz Port. Altın Fonu 0,028745 -0,44

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)