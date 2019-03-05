Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi mersin Avustralya ÇEVKO endonezya
SKAL ve Tarihi Pera
SKAL ve Tarihi Pera
Sahte plaka uyarısı
Sahte plaka uyarısı
Kadın isterse yapar
Kadın isterse yapar
Gripte Mart alarmı!
Gripte Mart alarmı!
 ISTAC'tan eğitim atağı
 ISTAC'tan eğitim atağı

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,638731 -0,43 HSBC...

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
banner17

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,638731 -0,43 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,448706 -0,21 Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,021286 -0,13 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,183456 -0,12 QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 141,777732 -0,07 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021393 -0,79 Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,333890 -0,01 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 1,009789 -0,64 İş Portföy İki. Değ. Fon 7,549823 -0,30 İş Portföy Üç. Değ. Fon 1,183880 -0,25 Oyak Portföy İki. Değ. Fon 0,020826 -0,04 Taaleri Portföy Değ. Fon 0,574725 -0,02 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,030905 -0,67 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,053080 -0,64 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,016154 -0,60 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 0,941438 -0,57 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 0,992159 -0,53 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 17,253419 -2,54 QNB Finans Portföy Altın BYF 20,055738 -1,93 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 201,864194 -1,57 İş Portföy Altın Fonu 0,025212 -0,69 Fiba Portföy Altın Fonu 0,019263 -0,65

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Fon PiyasasıKategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5