Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda dünya mersin dosya Bursa
İş dünyasından istihdam seferberliğine destek
İstihdam seferberliği
SKAL ve Tarihi Pera
SKAL ve Tarihi Pera
Sahte plaka uyarısı
Sahte plaka uyarısı
Kadın isterse yapar
Kadın isterse yapar
Gripte Mart alarmı!
Gripte Mart alarmı!

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Vakıf Portföy Euro. (Amer. Doları) Borç.Araç.Fonu 0,037647...

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
banner17

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Vakıf Portföy Euro. (Amer. Doları) Borç.Araç.Fonu 0,037647 -0,65 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,023992 -0,52 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,041017 -0,49 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,142708 -0,42 QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,056559 -0,41 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021607 -0,33 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,027901 -0,27 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,195951 -0,20 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,050223 -0,17 Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,331684 -0,17 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,247516 -0,85 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,049205 -0,76 Ziraat Portföy Tem. Öde. Şirk. His. Sen. Fon (HSYF) 0,107076 -0,75 İş Portföy Temettü Öde. Şir. His. Sen.Fonu (HSYF) 1,576809 -0,73 Yapı Kredi Port. BİST100 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,778601 -0,65 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,036820 -1,15 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,344187 -0,53 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,065129 -0,37 Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon 1,653806 -0,35 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,532455 -0,35 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,016055 -0,61 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,052756 -0,61 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,030723 -0,59 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 0,936089 -0,57 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 0,986819 -0,54 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Garanti Portföy Altın Fonu 0,063360 -0,97 Deniz Port. Altın Fonu 0,028373 -0,65 TEB Portföy Altın Fonu 0,054384 -0,65 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,032258 -0,64 Ak Portföy Altın Fonu 0,051811 -0,63

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Fon PiyasasıKategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5