Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda Bursa dünya ekonomi mersin
66.6 milyon TL kar etti
66.6 milyon TL kar etti
Toplumun çimentosudur
Toplumun çimentosudur
İki yeni ödül aldı
İki yeni ödül aldı
Yeni modelleri tanıttı
Yeni modelleri tanıttı
İş dünyasından istihdam seferberliğine destek
İstihdam seferberliği

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,159768 -0,03 Yatırım...

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
banner17

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,159768 -0,03 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,022461 -0,33 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014470 -0,22 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,119751 -0,14 Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F. 1,183716 -0,08 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,471855 -0,08 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 36,155694 -0,68 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,056649 -0,56 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,045040 -0,50 Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,055357 -0,47 Global Md Portföy İki. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) 0,025368 -0,46 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,043788 -0,55 Tacirler Portföy Değ. Fon 1,004044 -0,36 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,033887 -0,28 Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 16,416295 -0,27 Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,017244 -0,24 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 19,785499 -0,82 Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,040680 -0,36 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,028479 -0,18 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,316238 -0,17 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,020243 -0,08

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Fon PiyasasıKategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5