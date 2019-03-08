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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,511896 -6,74...

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,511896 -6,74 Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,542280 -0,94 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,444912 -0,65 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,633752 -0,57 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,042125 -0,42 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,022360 -0,45 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,468335 -0,24 Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F. 1,180920 -0,24 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,140732 -0,23 Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,591603 -0,23 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,043913 -2,50 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 8,326552 -2,48 Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,113486 -2,43 Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,224502 -1,94 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,019748 -1,91 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 0,981580 -2,24 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,043210 -1,32 Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,429329 -0,99 Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,017079 -0,96 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,246516 -0,92 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,943819 -1,70 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 19,508160 -1,40 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,028094 -1,35 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,299362 -1,28 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,009935 -1,01 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 17,361168 -0,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Fon PiyasasıKategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
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