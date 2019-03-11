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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,057938 -0,37...

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,057938 -0,37 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,631593 -0,34 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 524,996407 -0,30 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,181824 -0,25 QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 141,107094 -0,12 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,110201 -0,53 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014620 -0,30 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021862 -0,07 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,396581 -0,06 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,022357 -0,01 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,047765 -1,40 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,093095 -1,37 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,019496 -1,28 Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,137725 -1,21 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,050866 -1,21 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 0,969284 -1,25 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,015696 -0,89 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,042900 -0,72 Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon 1,636180 -0,63 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,513081 -0,62 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,936376 -0,79 Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,040086 -0,70 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,292556 -0,52 Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu 0,031271 -0,35 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,474944 -0,26

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Fon PiyasasıKategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
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