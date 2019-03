Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Vakıf Portföy Euro. (Amer. Doları) Borç.Araç.Fonu 0,037911 -0,59 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,036697 -0,43 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,048147 -0,42 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 5,643643 -0,41 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 5,690995 -0,41 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021821 -0,19 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,523841 -0,15 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,396135 -0,03 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,141138 -0,02 Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,336707 -0,00 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,364065 -1,70 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,879537 -1,54 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,050131 -1,44 Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,110986 -1,35 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 8,141219 -1,33 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,042444 -1,06 Tacirler Portföy Değ. Fon 0,961329 -0,82 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,338976 -0,79 Halk Portföy Karma Fon 62,174531 -0,47 Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 16,179907 -0,45 Yatırım Fonları - Katılım Fonları KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,450232 -1,68 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,925131 -1,20 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,278930 -1,05 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 19,468664 -0,49 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,020358 -0,43 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Altın BYF 20,389610 -0,22 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 205,282106 -0,08 HSBC Portföy Altın Fonu 2,023072 -0,04 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,022902 -0,03 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 17,626370 -0,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)