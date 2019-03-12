Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda ekonomi dünya Bursa 2010
THY'den açıklama
THY'den açıklama
“2019'dan umutluyuz“
“2019'dan umutluyuz“
Citroen dikkat çekti
Citroen dikkat çekti
6 bin firmaya teşvik
6 bin firmaya teşvik
3 yeni sportif Egea
3 yeni sportif Egea

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Vakıf Portföy Euro. (Amer. Doları) Borç.Araç.Fonu 0,037911...

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
banner17

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Vakıf Portföy Euro. (Amer. Doları) Borç.Araç.Fonu 0,037911 -0,59 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,036697 -0,43 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,048147 -0,42 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 5,643643 -0,41 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 5,690995 -0,41 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021821 -0,19 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,523841 -0,15 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,396135 -0,03 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,141138 -0,02 Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,336707 -0,00 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,364065 -1,70 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,879537 -1,54 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,050131 -1,44 Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,110986 -1,35 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 8,141219 -1,33 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,042444 -1,06 Tacirler Portföy Değ. Fon 0,961329 -0,82 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,338976 -0,79 Halk Portföy Karma Fon 62,174531 -0,47 Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 16,179907 -0,45 Yatırım Fonları - Katılım Fonları KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,450232 -1,68 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,925131 -1,20 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,278930 -1,05 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 19,468664 -0,49 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,020358 -0,43 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Altın BYF 20,389610 -0,22 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 205,282106 -0,08 HSBC Portföy Altın Fonu 2,023072 -0,04 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,022902 -0,03 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 17,626370 -0,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Fon PiyasasıKategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5