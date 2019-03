Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,443291 -0,36 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,630697 -0,36 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,181713 -0,24 QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 141,092849 -0,22 HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,197853 -0,11 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,143328 -0,05 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,369818 -0,53 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,881449 -0,44 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,060486 -0,41 Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,136866 -0,14 Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,024149 -0,12 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,042626 -0,37 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,339598 -0,34 HSBC Portföy Değ. Fon 78,430195 -0,34 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,026444 -0,29 Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,017134 -0,28 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,288949 -0,44 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,027878 -0,41 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 19,587709 -0,18 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,010562 -0,13 Ziraat Portföy Katılım Fonu 0,017314 -0,05

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)