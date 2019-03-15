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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,623270 -1,18 HSBC...

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,623270 -1,18 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,438906 -0,99 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,179996 -0,94 QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 140,411038 -0,48 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,041935 -0,47 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021978 -0,99 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,022704 -0,26 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,474419 -0,18 Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F. 1,185893 -0,18 Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,598250 -0,18 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,095757 -0,35 İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,049024 -0,29 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,026211 -0,20 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,045841 -0,19 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 69,166847 -0,12 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Üç. Değ. Fon 1,191900 -0,19 İş Portföy İki. Değ. Fon 7,608321 -0,17 İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon 0,022706 -0,16 Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,115948 -0,13 HSBC Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,021586 -0,12 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,031529 -0,40 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,016459 -0,37 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,054077 -0,35 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,009610 -0,35 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 0,958214 -0,34 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 17,584172 -1,99 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 206,551858 -0,88 QNB Finans Portföy Altın BYF 20,534158 -0,84 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,033104 -0,42 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,023045 -0,40

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Fon PiyasasıKategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
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