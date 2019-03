Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,622243 -0,16 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 5,277483 -0,14 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 527,771189 -0,10 Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,528658 -0,09 Vakıf Portföy Euro. (Amer. Doları) Borç.Araç.Fonu 0,038299 -0,08 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022061 -0,72 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,015047 -0,30 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,076831 -0,21 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,045778 -0,14 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,071161 -0,05 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,032791 -0,67 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy İki. Kira Sert. Katılım Fonu 0,014269 -0,11 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,892715 -0,04





(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)