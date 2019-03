Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,024503 -0,09 Actus Portföy Borç. Araç. Fonu 1,333877 -0,08 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,180640 -0,01 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,050912 -1,26 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,099542 -1,25 ING Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,907392 -0,23 Ak Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,130663 -0,20 Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,026783 -0,15 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 6,328304 -0,37 Tacirler Portföy Değ. Fon 1,002212 -0,32 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,026600 -0,21 Deniz Port. Üç. Değ. Fon 0,906050 -0,12 ING Portföy Bir. Değ. Fon 3,168587 -0,11 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 19,861721 -0,23 Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu 0,031714 -0,11 Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,016832 -0,07 Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu 0,015168 -0,05