Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,024262 -0,72 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 5,275424 -0,66 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,041668 -0,66 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,144332 -0,64 QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,057402 -0,64 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,015218 -1,14 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023068 -0,61 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,051653 -0,33 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022276 -0,25 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,028505 -0,12 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 69,921032 -1,10 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,045723 -0,87 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,885020 -0,78 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,034832 -0,76 Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,383839 -0,55 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,066132 -0,65 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,030090 -0,53 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,898619 -0,28 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,043409 -0,25 Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,017185 -0,20 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 19,438541 -0,94 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,291121 -0,82 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,013751 -0,59 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,891276 -0,48 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,020543 -0,41





(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)