Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,041322 -0,46 QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 136,901547 -0,14 İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 95,523553 -0,12 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,418604 -0,09 Strateji Portföy Borç. Araç. Fonu 0,016407 -0,09 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022312 -0,21 Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F. 1,183974 -0,01 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,390376 -1,62 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 66,060988 -0,05 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,095125 -0,99 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,026371 -0,80 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,077274 -0,31 Oyak Portföy İki. Değ. Fon 0,021099 -0,12 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,033834 -0,04 İş Portföy Altın Fonu 0,026312 -0,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

