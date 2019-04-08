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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 536,714421 -0,90 Kare...

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 536,714421 -0,90 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,049808 -0,60 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,034281 -0,59 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,056764 -0,56 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,268262 -0,54 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022814 -0,65 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,277802 -0,65 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,053204 -0,40 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,029296 -0,35 Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,350006 -0,02 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,036073 -0,68 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,039717 -0,63 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,043681 -0,43 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,075129 -0,38 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,072114 -0,35 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,067195 -0,52 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,945288 -0,30 Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,187246 -0,28 TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon 0,035841 -0,19 Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon 0,110848 -0,13 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,031827 -0,94 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,011807 -0,89 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 0,970751 -0,84 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,015658 -0,82 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,021041 -0,60 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 17,778801 -1,25 TEB Portföy Altın Fonu 0,056586 -0,96 HSBC Portföy Altın Fonu 2,061793 -0,95 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,033515 -0,94 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,023367 -0,94

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Fon PiyasasıKategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
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