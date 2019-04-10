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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,595852 -0,59 Ak Portföy...

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,595852 -0,59 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,042284 -0,41 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 5,801576 -0,40 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 5,845637 -0,37 Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 1,827011 -0,37 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,016684 -0,67 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,314115 -0,32 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,053752 -0,26 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,024084 -0,22 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,029633 -0,13 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,061862 -0,83 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,036013 -0,62 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,072726 -0,59 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 66,586276 -0,53 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,075894 -0,36 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,067364 -0,39 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,957352 -0,23 Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,124101 -0,01 Yatırım Fonları - Katılım Fonları TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,953891 -0,19 Albaraka Portföy Katılım Fonu 0,994508 -0,11 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,038114 -0,10 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,021299 -0,01 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 18,448166 -0,12

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Fon PiyasasıKategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
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