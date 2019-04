Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 549,260548 -0,38 Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,020838 -0,20 ING Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 1,880433 -0,14 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,420993 -0,12 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,173859 -0,09 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,543809 -0,15 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,147956 -0,09 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,042357 -1,75 QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 34,530571 -1,50 Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,195382 -1,39 Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,108181 -1,35 Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,053219 -1,34 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,041801 -0,70 Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 6,458009 -0,66 Ziraat Portföy Büyüyen Çocuk. Yönelik Değ. Öz. Fon 0,018584 -0,49 ICBC Turkey Portföy İki. Değ. Fon 0,093924 -0,48 Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon 1,658550 -0,46 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,260750 -1,18 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 0,984651 -1,04 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,890866 -0,56 Ziraat Portföy Katılım Fonu 0,017397 -0,19 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,489533 -0,15 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Altın BYF 21,532044 -0,15 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 18,443370 -0,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)