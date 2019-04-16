Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda ekonomi mersin Trabzon EWE
Fındıkta kahverengi tehdit!
Fındıkta kahverengi tehdit!
Sanayiye “askeri“ görev
Sanayiye “askeri“ görev
Bir market daha açtı
Bir market daha açtı
Talep arttı
Talep arttı
İyi Geceler Ekonomi
İyi Geceler Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,024320 -0,92...

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
banner17

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,024320 -0,92 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,144869 -0,63 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 5,867603 -0,58 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,038197 -0,58 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,042130 -0,51 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022950 -0,93 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023653 -0,61 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,017063 -0,40 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,024524 -0,29 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,224945 -0,27 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,990013 -1,29 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,017896 -1,28 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,847056 -1,20 Yapı Kredi Port. BIST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu 0,019510 -1,17 İş Portföy Temettü Öde. Şir. His. Sen.Fonu (HSYF) 1,492179 -1,03 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,493720 -0,57 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,041131 -0,54 Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon 1,650815 -0,47 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,122484 -0,45 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,327299 -0,40 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 0,970240 -0,76 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,032900 -0,57 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,045263 -0,53 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,000711 -0,52 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,254284 -0,43 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları TEB Portföy Altın Fonu 0,058541 -0,59 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,024156 -0,58 Ak Portföy Altın Fonu 0,055612 -0,58 Deniz Port. Altın Fonu 0,030536 -0,58 Fiba Portföy Altın Fonu 0,020599 -0,57

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Fon PiyasasıKategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5