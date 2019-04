Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 554,216963 -1,30 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,058162 -0,81 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,050758 -0,67 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,326121 -0,66 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,035301 -0,65 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,016997 -1,19 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,374349 -0,89 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,054452 -0,83 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022677 -0,83 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,030058 -0,70 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,063330 -1,06 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,077641 -0,72 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,040975 -0,70 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,074585 -0,63 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 68,174053 -0,49 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,979024 -0,54 Deniz Port. Bir. Değ. Fon 0,034164 -0,38 Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,096525 -0,07 Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,016940 -0,06 Yapı Kredi Portföy PY Üç. Değ. Özel Fon 0,020888 -0,05 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,032440 -1,37 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 0,987752 -1,28 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,035112 -1,09 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,021573 -0,70 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,977167 -0,68 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları TEB Portföy Altın Fonu 0,057522 -1,72 QNB Finans Portföy Altın BYF 21,175600 -1,52 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,034119 -1,49 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,023793 -1,49 Deniz Port. Altın Fonu 0,030085 -1,46

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)