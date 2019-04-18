Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda emlak Trabzon dünya mersin
Kazablanka'ya uçacak
Kazablanka'ya uçacak
İhracat yıldızına yeni ürün
İhracat yıldızına yeni ürün
Antalya'ya “mega şehir“
Antalya'ya “mega şehir“
Mutlu bir ilişki için 5 kural
Mutlu bir ilişki için!
Kozmetik sektörü Dubai'de
Kozmetik sektörü Dubai'de

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 554,216963 -1,30 İş...

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
banner17

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 554,216963 -1,30 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,058162 -0,81 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,050758 -0,67 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,326121 -0,66 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,035301 -0,65 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,016997 -1,19 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,374349 -0,89 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,054452 -0,83 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022677 -0,83 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,030058 -0,70 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,063330 -1,06 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,077641 -0,72 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,040975 -0,70 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,074585 -0,63 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 68,174053 -0,49 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,979024 -0,54 Deniz Port. Bir. Değ. Fon 0,034164 -0,38 Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,096525 -0,07 Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,016940 -0,06 Yapı Kredi Portföy PY Üç. Değ. Özel Fon 0,020888 -0,05 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,032440 -1,37 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 0,987752 -1,28 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,035112 -1,09 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,021573 -0,70 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,977167 -0,68 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları TEB Portföy Altın Fonu 0,057522 -1,72 QNB Finans Portföy Altın BYF 21,175600 -1,52 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,034119 -1,49 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,023793 -1,49 Deniz Port. Altın Fonu 0,030085 -1,46

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Fon PiyasasıKategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5