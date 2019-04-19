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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,585252 -0,02 Yatırım...

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,585252 -0,02 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,549181 -0,02 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,046225 -2,60 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,090987 -2,51 Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,107018 -1,89 QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 34,434766 -1,65 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,018235 -1,55 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 1,009139 -1,03 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,041883 -0,94 Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 6,438919 -0,82 ING Portföy Bir. Değ. Fon 3,091892 -0,71 ICBC Turkey Portföy İki. Değ. Fon 0,094019 -0,55 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,894260 -0,13 Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu 1,382648 -0,04 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,273806 -0,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Fon PiyasasıKategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
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