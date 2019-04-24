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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,416225 -0,33 İş...

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,416225 -0,33 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,041269 -0,24 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,587561 -0,22 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,173608 -0,12 Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,020922 -0,07 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,045283 -1,64 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,089131 -1,60 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,991107 -1,51 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,017906 -1,51 Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,105682 -1,33 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,041686 -0,75 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,503389 -0,68 Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 6,399888 -0,63 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,329253 -0,60 ING Portföy Bir. Değ. Fon 3,082699 -0,46 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,275310 -0,53 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 0,982902 -0,46 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,899546 -0,27 Ziraat Portföy Katılım Fonu 0,017443 -0,23 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,501534 -0,01

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Fon PiyasasıKategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
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